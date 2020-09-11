Microsoft будет разыгрывать новенький Xbox Series X каждые 15 минут до старта продаж

Так, начиная именно 24 сентября, все фанаты компании, купившие любой средний или большой напиток через приложение Taco Bell или лично, получат код, который и дает возможность выиграть новенькую консоль от Microsoft. В правилах акции указывается, что каждый игрок имеет право участвовать в лотерее не более трех раз в сутки, при этом выбор победителя будет проходить каждые 15 минут.

Что интересно, вместе с самой консолью, победители также получат новый беспроводной контроллер для Xbox и шестимесячную подписка Xbox Game Pass Ultimate. Последняя включает в себя Xbox Live Gold и доступ к более чем 100 играм на консолях и ПК.