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Microsoft частично вернет дизайн Windows 7 с новым обновлением Windows 10
Оно ожидается во второй половине 2021 года
Как стало известно, с будущими обновлениями Microsoft частично вернет “скругленный” дизайн Windows 7 в свою новейшую ОС - Windows 10. Причем изменения коснутся как внутренних, так и сторонних приложений.
Речь идет о скругленных окнах, которые присутствовали в более старых версиях операционной системы, но от которых компания отказалась с приходом Windows 8, сообщает издание Windows Latest. Судя по имеющимся данным, пользователи получат видеоизмененную ОС уже во второй половине 2021 года. При этом участники Windows Insider смогут установить ее и того раньше - весной того же года.
Представитель Microsoft, рассказывая о грядущих изменениях в материале на GitHub, отметил, что все представленные изменения соответствуют дизайн-концепции Fluent Design. Ее, напомним, Microsoft приняла несколько ранее.