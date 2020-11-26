Microsoft частично вернет дизайн Windows 7 с новым обновлением Windows 10

Речь идет о скругленных окнах, которые присутствовали в более старых версиях операционной системы, но от которых компания отказалась с приходом Windows 8, сообщает издание Windows Latest. Судя по имеющимся данным, пользователи получат видеоизмененную ОС уже во второй половине 2021 года. При этом участники Windows Insider смогут установить ее и того раньше - весной того же года.