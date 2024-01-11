Microsoft добавила ИИ в стандартный Блокнот на Windows

12:00, 11 января 2024
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Microsoft добавила ИИ в стандартный Блокнот на WindowsКомпанию как будто уже не остановить
Microsoft начала внедрять ИИ в стандартный текстовый редактор Блокнот на Windows.
Речь идет о функции Cowriter, которая позволяет манипулировать текстом с помощью ИИ в обычном текстовом редакторе.
Cowriter в Блокноте предлагает пользователям ряд опций для работы с текстом. Среди них:
- Переписать: команда ИИ переписать выбранный текст.
- Сделать короче: просит ИИ уменьшить размер текста.
- Сделать длиннее: противоположность предыдущей команде.
- Изменить тон: для изменения тона текста, например, с неформального на профессиональный.
- Изменить формат: для изменения формата, например, из абзаца в блог-пост.
Отметим, что новая функциональность напоминает опцию Compose, которую Microsoft внедрила в свой браузер Edge в 2023 году, предлагая аналогичные возможности для работы с текстом.
К слову, именно 2024 год должен показать, насколько популярными окажутся все эти ИИ-опции в продуктах компании среди пользователей.
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