Microsoft добавила в Copilot память — теперь ИИ может помнить и забывать о вас по команде

Как сообщил глава подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман, эта память будет влиять на то, как Copilot отвечает в будущем.

Например, ассистент сможет запомнить, что вы вегетарианец, учитывать это при поиске ресторанов, напомнить о дне рождения партнера или поддерживать привычки, например, ежедневное ведение дневника.

Команды Remember и Forget уже работают на всех устройствах, а список сохраненных данных можно просмотреть и отредактировать в разделе Settings → User memory.

Microsoft впервые представила систему персонализации Copilot весной 2025 года. Новая версия делает помощника ближе к «умному напарнику», который со временем лучше понимает привычки, интересы и контекст жизни пользователя, при этом позволяя полностью контролировать, что именно ИИ хранит в памяти.