Microsoft добавила в Xbox Series X анимированные темы

Функция динамических обой будет доступна на домашней странице приставки, сообщает IGN. При этом некоторые из них являются прямой отсылкой и данью уважения к прошлым поколениям Xbox, что явно порадует ветеранов консоли Microsoft. Стоит отметить, что компания, с обновлением, добавила еще шесть вариантов анимации к тем, что уже были реализованы в бета-версии нового интерфейса.