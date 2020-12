Microsoft добавила в Xbox Series X анимированные темы

Еще из интересных особенностей, которые появились на Xbox Series X и S с приходом обновления, можно отметить иконку в виде логотипа X|S для оптимизированных под новые консоли игр. В их числе оказались Assassin’s Creed Valhalla, Gears 5, The Falconeer, Forza Horizon 4 и Ori and the Will of the Wisps.