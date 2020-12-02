Наука и технологии
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Microsoft добавила в Xbox Series X анимированные темы
Некоторые из них вызовут ностальгию у тех, кто еще застал Xbox 360
Microsoft выпустила первый крупный апдейт для Xbox Series X, с помощью которого добавила в свою новейшую консоль долгожданные анимированные темы. Обновление доступно и для владельцев Xbox Series S и Xbox One.
Функция динамических обой будет доступна на домашней странице приставки, сообщает IGN. При этом некоторые из них являются прямой отсылкой и данью уважения к прошлым поколениям Xbox, что явно порадует ветеранов консоли Microsoft. Стоит отметить, что компания, с обновлением, добавила еще шесть вариантов анимации к тем, что уже были реализованы в бета-версии нового интерфейса.
Еще из интересных особенностей, которые появились на Xbox Series X и S с приходом обновления, можно отметить иконку в виде логотипа X|S для оптимизированных под новые консоли игр. В их числе оказались Assassin’s Creed Valhalla, Gears 5, The Falconeer, Forza Horizon 4 и Ori and the Will of the Wisps.