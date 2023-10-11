Наука и технологии
09:55, 11 октября 2023
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Microsoft, Google и Adobe столкнулись с убытками от своих ИИ технологий

Поэтому выкручиваются, как могут

Оказалось, что такие техногиганты, как Microsoft, Google, Adobe и Zoom не зарабатывают на своих продуктах с ИИ, а накапливают убытки. Причина — слишком дорогое обслуживание такой инфраструктуры.

Согласно отчёту ведущих американских изданий, техногиганты несут системные, причём ощутимые убытки. Поэтому вендоры придумывают различные варианты монетизации своих продуктов: разные версии Microsoft 365 — с ИИ, а также без этой технологии, совместное редактирование документов в Zoom, генерация вектора ИИ в Adobe Photoshop и т.п.

При этом до конца не ясно, когда у компаний появится первая прибыль.

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