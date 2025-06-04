Microsoft, Google и Amazon массово внедрили ИИ в разработку — до 30% кода уже пишется машинами

По словам главы Microsoft Сатьи Наделлы, Copilot помогает не только ускорять разработку, но и сокращать штаты: в мае компания уволила 6000 сотрудников, 40% из них — разработчики.

Google утверждает, что более 30% внутреннего кода пишется ИИ, а Amazon сэкономила «эквивалент 4500 разработчико-лет» благодаря автоматизации.

Одновременно стартапы вроде Cursor и Windsurf привлекают миллиарды инвестиций. Cursor, например, с 60 сотрудниками уже приносит $100 млн в год, хотя работает в убыток. Компании активно пытаются перейти с моделей OpenAI и Anthropic на собственные — чтобы снизить зависимость от внешних поставщиков.