Microsoft, Google и OpenAI объединились для ответственного развития ИИ

В ответ на призыв Белого дома, эти компании приняли добровольные обязательства, чтобы обеспечить безопасность и социальную ответственность за свои технологии.

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден провели переговоры с лидерами индустрии ИИ, подчеркнув необходимость подотчётности.

Согласно проекту документа, компании согласились с восемью мерами, включая тестирование моделей ИИ на предмет потенциального плохого поведения, инвестирование в кибербезопасность и совместное решение социальных рисков, таких как предвзятость и неправомерное использование.

Они также будут делиться информацией о доверии и безопасности с другими компаниями и правительством.

Сообщается, что несмотря на внесение нескольких законопроектов в Конгресс, компании и правительство сотрудничают, чтобы обеспечить ответственное использование ИИ и создать будущее, которое будет приносить пользу человечеству.