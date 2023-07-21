Наука и технологии
14:37, 21 июля 2023
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Microsoft, Google и OpenAI объединились для ответственного развития ИИ

И всё из-за требований властей США

Крупнейшие компании в сфере искусственного интеллекта — Microsoft, Google и OpenAI — объединились для ответственного развития ИИ-технологий.

В ответ на призыв Белого дома, эти компании приняли добровольные обязательства, чтобы обеспечить безопасность и социальную ответственность за свои технологии.

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден провели переговоры с лидерами индустрии ИИ, подчеркнув необходимость подотчётности.

Согласно проекту документа, компании согласились с восемью мерами, включая тестирование моделей ИИ на предмет потенциального плохого поведения, инвестирование в кибербезопасность и совместное решение социальных рисков, таких как предвзятость и неправомерное использование.

Они также будут делиться информацией о доверии и безопасности с другими компаниями и правительством.

Сообщается, что несмотря на внесение нескольких законопроектов в Конгресс, компании и правительство сотрудничают, чтобы обеспечить ответственное использование ИИ и создать будущее, которое будет приносить пользу человечеству.

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