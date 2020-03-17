Microsoft, Google и прочие техногиганты объеднились для борьбы с мошенничеством на почве коронавируса

”Мы тесно сотрудничаем в части ответных мер против COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, одновременно совместно борясь с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, распространяя на наших платформах надежный контент и делясь критически важными обновлениями в координации с государственными учреждениями здравоохранения по всему миру. Мы приглашаем другие компании присоединиться к нам, поскольку мы работаем над тем, чтобы сохранить здоровье и безопасность наших сообществ”, — говорится в общем заявлении сразу всех участников “объединения”.

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса многие компании в том числе отказываются и от проведения оффлайн-мероприятий. Так, Apple приняла решение перевести собственную ежегодную конференцию WWDC 2020 в онлайн-режим.