Microsoft готовится начать тестирование нового обновления Windows 10, выход которого состоится лишь в 2021 году

Помимо всего прочего, в блоге компании также говорится о том, что тестирование Iron (Fe) начнется уже в июне текущего года, а учитывая, что выход обновления запланирован только на 2021 год, получается, что компания проведет за “испытаниями” следующего крупного обновления Windows 10 практически целый год.

Напомним, что согласно последним слухам, именно данный апдейт принесет в ОС переделанное меню Start, перерисованные иконки, а также исчезновение “живых” плиток — компания намерена избавиться от них в Windows 10.