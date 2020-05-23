Microsoft готовится начать тестирование нового обновления Windows 10, выход которого состоится лишь в 2021 году
Что интересно, прямо в заметке официального блога Microsoft данное обновление для Windows 10 носит название Iron (Fe). При этом, видимо, поняв, что была допущена определенная утечка, редакторы блога все же отредактировали заметку, убрав из нее это название. Но, как известно, интернет помнит все — копия страницы успешно сохранилась в кэше Google.
Помимо всего прочего, в блоге компании также говорится о том, что тестирование Iron (Fe) начнется уже в июне текущего года, а учитывая, что выход обновления запланирован только на 2021 год, получается, что компания проведет за “испытаниями” следующего крупного обновления Windows 10 практически целый год.
Напомним, что согласно последним слухам, именно данный апдейт принесет в ОС переделанное меню Start, перерисованные иконки, а также исчезновение “живых” плиток — компания намерена избавиться от них в Windows 10.