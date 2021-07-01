Microsoft и Google не стали продлевать договор о перемирии

Сообщается, что это соглашение было инициировано для того, чтобы компании могли спокойно существовать без лишних судебных дел и жалоб в регулирующие органы. И надо сказать, что метод действительно эффективный — вплоть до 2020 года компании ни разу публично не критиковали друг друга. Благодаря договору Microsoft не высказывала свое мнение по поводу прошлогоднего антимонопольного иска правительства США против Google.

Согласно опубликованным изданием The Financial Times данным, срок активности этого заключения закончился в апреле текущего года и по какой-то причине Microsoft и Google не стали его продлевать. Заметить это можно было по тому факту, что Google неодобрительно высказалась о Microsoft за посягание на «взлом принципов работы открытого Интернета». Microsoft, в свою очередь, раскритиковала Google за контроль над рекламным рынком.