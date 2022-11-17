Microsoft и NVIDIA объединились для создания мощнейшего облачного ИИ-суперкомпьютера

Сообщается, что это будет первое публичное облако, включающее в себя полный стек искусственного интеллекта NVIDIA: её графические процессоры, сети и программное обеспечение для ИИ.

Представители «зелёных» заявили, что этот шаг ускоряет внедрение подобных технологий в промышленность. При этом они отметил, что прежний прорыв фундаментальных моделей вызвал приливную волну исследований, способствовал появлению новых стартапов и позволил создать новые корпоративные приложения.

Напомним, что также вчера состоялся релиз новейшей видеокарты NVIDIA — RTX 4080. Адаптер оказался на 78% энергоэффективнее предшественника в реальных задачах.