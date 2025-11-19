Microsoft и Nvidia вложат до 15 млрд долларов в разработчика ИИ Anthropic

Соглашение расширяет сотрудничество между разработчиком ИИ и крупными поставщиками облаков и чипов. На рынке растёт беспокойство из-за таких замкнутых сделок, когда компании вкладывают средства в разработчиков ИИ, а затем получают крупные заказы на своё оборудование. На фоне новостей акции Microsoft снизились на 3 процента, Nvidia потеряла около 1 процента.

Для Nvidia соглашение включает поставку Anthropic вычислительных систем мощностью до 1 гигаватта, основанных на архитектурах Grace Blackwell и Vera Rubin. Инженеры обеих компаний будут совместно оптимизировать работу будущих чипов под модели Anthropic.