Microsoft и Nvidia вложат до 15 млрд долларов в разработчика ИИ Anthropic

Опубликовано 19 ноября 2025, 17:411 мин.
Microsoft и Nvidia вложат до 15 млрд долларов в разработчика ИИ AnthropicКомпании расширяют партнерство
Microsoft и Nvidia планируют инвестировать до 15 млрд долларов в ИИ-стартап Anthropic. Средства войдут в новый раунд финансирования, а сам стартап обязался закупить мощности облачного сервиса Azure на сумму 30 млрд долларов.
Соглашение расширяет сотрудничество между разработчиком ИИ и крупными поставщиками облаков и чипов. На рынке растёт беспокойство из-за таких замкнутых сделок, когда компании вкладывают средства в разработчиков ИИ, а затем получают крупные заказы на своё оборудование. На фоне новостей акции Microsoft снизились на 3 процента, Nvidia потеряла около 1 процента.
Для Nvidia соглашение включает поставку Anthropic вычислительных систем мощностью до 1 гигаватта, основанных на архитектурах Grace Blackwell и Vera Rubin. Инженеры обеих компаний будут совместно оптимизировать работу будущих чипов под модели Anthropic.