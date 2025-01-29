Microsoft и OpenAI начали расследование кражи их данных DeepSeek

Осенью 2024 года исследователи Microsoft заметили подозрительную активность, связанную с загрузкой большого объема данных через API OpenAI. Эта информация была передана руководству OpenAI, поскольку такие действия могут нарушать условия использования платформы. В частности, есть подозрение, что DeepSeek мог обойти ограничения OpenAI на объем получаемых данных.

DeepSeek недавно представил свою открытую модель искусственного интеллекта (ИИ) R1, заявив, что она конкурирует с технологиями OpenAI, Google и Meta. По словам разработчиков, R1 демонстрирует высокие результаты в математике и общих знаниях, при этом создана с меньшими затратами. Появление модели вызвало обеспокоенность на рынке, что привело к падению акций технологических гигантов, включая Microsoft, Nvidia, Oracle и Alphabet. За день их совокупная рыночная капитализация снизилась почти на 1 триллион долларов.

Президент США по вопросам ИИ Дэвид Сакс заявил, что у правительства есть «существенные доказательства» того, что DeepSeek использовал методы дистилляции — процесс, при котором один ИИ обучается на основе данных другого. По его словам, OpenAI может быть недоволен этим фактом.

В OpenAI напрямую не прокомментировали обвинения в адрес DeepSeek, но подтвердили, что китайские компании и другие игроки регулярно пытаются получить доступ к технологиям ведущих разработчиков ИИ. Представитель OpenAI отметил, что компания предпринимает меры для защиты интеллектуальной собственности и сотрудничает с правительством США для предотвращения утечек передовых технологий.