Microsoft и OpenAI подписали соглашение о возможной реструктуризации

Подробности будущих коммерческих договоренностей пока не раскрываются. Компании сообщили, что продолжают работу над окончательным соглашением. Для OpenAI этот шаг связан с намерением привлечь больше капитала, выстроить привычную корпоративную структуру и в перспективе выйти на биржу для финансирования дальнейшей разработки искусственного интеллекта.

Microsoft инвестировала в OpenAI $1 млрд в 2019 году и еще $ 0 млрд в начале 2023-го. По предыдущим договоренностям корпорация имела эксклюзивные права на продажу продуктов OpenAI через облачную платформу Azure и приоритетный доступ к их технологиям. Однако в 2024 году OpenAI начала собственный проект дата-центра Stargate и подписала долгосрочные соглашения с Oracle и Google.

На фоне роста выручки OpenAI стремится расширить круг партнеров и обеспечить доступ к большим объемам вычислительных мощностей. Microsoft, в свою очередь, рассчитывает сохранить доступ к технологиям OpenAI даже в случае достижения ими уровня, сопоставимого с человеческим интеллектом.

Реструктуризация компании потребует согласования с регуляторами в Калифорнии и Делавэре. OpenAI планирует завершить процесс к концу года, иначе рискует потерять часть финансирования.