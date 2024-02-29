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Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 21:32
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Microsoft и OpenAI подверглись новым судебным искам

Сразу от трех сайтов
Три новостных сайта — The Intercept, Raw Story и AlterNet — подали иски против Microsoft и OpenAI, обвиняя ChatGPT в нарушении авторских прав. Истцы заявляют, что чатбот воспроизводит новостной контент «буквально или почти буквально», убирая важные атрибуты, такие как имя автора, пишет Engadget ссылаясь на The Verge.
Microsoft и OpenAI подверглись новым судебным искам

© Ferra.ru

Новостные организации утверждают, что если ChatGPT обучался на материалах с авторским правом, то он «должен был научиться предоставлять информацию с учетом авторских прав». Они добавили, что OpenAI и Microsoft должны были знать, что чат-бот будет менее популярен и приносить меньше дохода, если «пользователи будут считать, что ответы ChatGPT нарушают авторские права третьих сторон».

Компании также столкнулись с исками от нескольких авторов, обвиняющих их в «массовом и преднамеренном воровстве защищенных авторским правом произведений», а также от комика Сары Сильверман по аналогичным обвинениям. Microsoft и OpenAI заявили, что будут защищать клиентов от правовых претензий и оплачивать связанные с этим расходы.