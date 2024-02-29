Microsoft и OpenAI подверглись новым судебным искам

Новостные организации утверждают, что если ChatGPT обучался на материалах с авторским правом, то он «должен был научиться предоставлять информацию с учетом авторских прав». Они добавили, что OpenAI и Microsoft должны были знать, что чат-бот будет менее популярен и приносить меньше дохода, если «пользователи будут считать, что ответы ChatGPT нарушают авторские права третьих сторон».

Компании также столкнулись с исками от нескольких авторов, обвиняющих их в «массовом и преднамеренном воровстве защищенных авторским правом произведений», а также от комика Сары Сильверман по аналогичным обвинениям. Microsoft и OpenAI заявили, что будут защищать клиентов от правовых претензий и оплачивать связанные с этим расходы.