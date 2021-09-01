Наука и технологии
Сегодня в 16:58

Microsoft и резидент Сколково подарили российским медикам компьютерную платформу для сверхбыстрой диагностики онкозаболеваний

Платформа основана на искусственном интеллекте
Резидент Сколково сервис OncoUnite запустил для российских онкологов исследовательскую платформу, основанную на искусственном интеллекте. Платформа развёрнута на сервисах компании Microsoft – в облаке Azure и службе Microsoft Genomics. Благодаря платформе для медиков открываются широкие возможности по профилактике и своевременной терапии онкозаболеваний.
Microsoft и резидент Сколково подарили российским медикам компьютерную платформу для сверхбыстрой диагностики онкозаболеваний

С помощью сервиса OncoUnite российские онкологи смогут проводить сложные исследования, которые раньше требовали длительного времени. С помощью ИИ, встроенного в сервис, врачи смогут прогнозировать наступление или развитие заболевания на основе совокупности обезличенных данных, чтобы вовремя выявлять опасность и при необходимости подбирать адекватную лекарственную терапию, на что будет уходить от нескольких часов до нескольких минут.

Отмечается, что онкологи смогут проводить геномные исследования, а также оценивать клеточные модели специально выращенных в лабораторных условиях опухолей, что позволит точно прогнозировать развитие даже самых сложных случаев, а также реакцию на те или иные препараты и методы терапии. Это станет основой научных исследований по подбору новых действенных методов лечения, а также поможет определить группы риска среди здорового населения, чтобы предотвращать онкозаболевания или выявлять их на самой ранней стадии.

Вложения в OncoUnite – пожертвование компании Microsoft благотворительному фонду помощи взрослым «Живой». «Сегодня проблема борьбы с онкологическими заболеваниями во всём мире вышла на передний план, а в нашей стране стала национальным приоритетом. Ежегодно в России появляется более 500 тысяч новых больных. С помощью сервиса OncoUnite учёные смогут провести исследование 100 наиболее сложных онкологических случаев, выявить причины возникновения опухоли, прогнозировать ее развитие, подобрать новые индивидуальные методы терапии, что, безусловно, положительно скажется на ситуации с онкозаболеваниями в стране», – отметила директор Фонда помощи взрослым «Живой» Виктория Агаджанова.

В свою очередь, ,в Microsoft отметили важность таких сервисов, как OncoUnite. «Microsoft видит свою роль в том, чтобы помогать оптимизации и развитию системы здравоохранения в России и, таким образом, улучшать качество жизни и здоровья людей. Оценив трудности, с которыми столкнулась отрасль в последний год, мы поняли, что не можем оставаться в стороне и должны помочь российским врачам в такой непростой период. Именно поэтому мы сделали пожертвование фонду «Живой», чтобы помочь российским врачам решать стратегически важную задачу – бороться с онкологическими заболеваниями в нашей стране», – прокомментировала Кристина Тихонова, президент Microsoft в России.