Microsoft и резидент Сколково подарили российским медикам компьютерную платформу для сверхбыстрой диагностики онкозаболеваний

С помощью сервиса OncoUnite российские онкологи смогут проводить сложные исследования, которые раньше требовали длительного времени. С помощью ИИ, встроенного в сервис, врачи смогут прогнозировать наступление или развитие заболевания на основе совокупности обезличенных данных, чтобы вовремя выявлять опасность и при необходимости подбирать адекватную лекарственную терапию, на что будет уходить от нескольких часов до нескольких минут.

Отмечается, что онкологи смогут проводить геномные исследования, а также оценивать клеточные модели специально выращенных в лабораторных условиях опухолей, что позволит точно прогнозировать развитие даже самых сложных случаев, а также реакцию на те или иные препараты и методы терапии. Это станет основой научных исследований по подбору новых действенных методов лечения, а также поможет определить группы риска среди здорового населения, чтобы предотвращать онкозаболевания или выявлять их на самой ранней стадии.

Вложения в OncoUnite – пожертвование компании Microsoft благотворительному фонду помощи взрослым «Живой». «Сегодня проблема борьбы с онкологическими заболеваниями во всём мире вышла на передний план, а в нашей стране стала национальным приоритетом. Ежегодно в России появляется более 500 тысяч новых больных. С помощью сервиса OncoUnite учёные смогут провести исследование 100 наиболее сложных онкологических случаев, выявить причины возникновения опухоли, прогнозировать ее развитие, подобрать новые индивидуальные методы терапии, что, безусловно, положительно скажется на ситуации с онкозаболеваниями в стране», – отметила директор Фонда помощи взрослым «Живой» Виктория Агаджанова.

В свою очередь, ,в Microsoft отметили важность таких сервисов, как OncoUnite. «Microsoft видит свою роль в том, чтобы помогать оптимизации и развитию системы здравоохранения в России и, таким образом, улучшать качество жизни и здоровья людей. Оценив трудности, с которыми столкнулась отрасль в последний год, мы поняли, что не можем оставаться в стороне и должны помочь российским врачам в такой непростой период. Именно поэтому мы сделали пожертвование фонду «Живой», чтобы помочь российским врачам решать стратегически важную задачу – бороться с онкологическими заболеваниями в нашей стране», – прокомментировала Кристина Тихонова, президент Microsoft в России.