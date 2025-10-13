Microsoft и SoftBank вложат $2 млрд в британский стартап Wayve

Интерес к стартапу усилился после того, как в сентябре Nvidia подписала предварительное соглашение о возможных инвестициях в размере 500 млн долларов. Эта тенденция отражает общий рост интереса крупных инвесторов к компаниям, занимающимся искусственным интеллектом и автономными технологиями.

Wayve основана в 2017 году и специализируется на создании систем для автономного управления транспортом на базе машинного обучения. Компания уже привлекла более 1 млрд долларов инвестиций, главным образом от SoftBank при участии Nvidia. В прошлом году в проект также вложился сервис такси Uber.