Microsoft и SoftBank вложат $2 млрд в британский стартап Wayve

Опубликовано 13 октября 2025, 20:281 мин.
Microsoft и SoftBank вложат $2 млрд в британский стартап WayveРанее в него инвестировала Nvidia
Британская компания Wayve, занимающаяся разработкой технологий для беспилотного транспорта, ведет переговоры с Microsoft и SoftBank о привлечении инвестиций на сумму до 2 млрд долларов. По данным Financial Times, сделка может увеличить рыночную оценку Wayve до 8 млрд долларов.
Интерес к стартапу усилился после того, как в сентябре Nvidia подписала предварительное соглашение о возможных инвестициях в размере 500 млн долларов. Эта тенденция отражает общий рост интереса крупных инвесторов к компаниям, занимающимся искусственным интеллектом и автономными технологиями.
Wayve основана в 2017 году и специализируется на создании систем для автономного управления транспортом на базе машинного обучения. Компания уже привлекла более 1 млрд долларов инвестиций, главным образом от SoftBank при участии Nvidia. В прошлом году в проект также вложился сервис такси Uber.