Microsoft: ИИ поможет бизнесу сэкономить, но требует доработок

Сингх отметил, что текущие ИИ-программы, такие как Microsoft Copilot, часто «галлюцинируют» и придумывают ответы, что является серьезной проблемой для корпоративных клиентов. Несмотря на это, даже если модель придется обращаться за помощью к человеку в 50% случаев, она все равно позволит сэкономить значительные суммы.

Одним из ключевых направлений развития Microsoft Copilot является интеграция с корпоративным ПО и повышение автономности системы. Это поможет автоматизировать рутинные задачи, такие как отправка писем клиентам, освобождая время для более важных дел.

По мнению Сингха, сейчас ИИ-технологии находятся на начальной стадии развития, и их основной задачей является повышение производительности, что в перспективе принесет значительные выгоды.