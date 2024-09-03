Наука и технологии
Опубликовано 03 сентября 2024, 09:00
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Microsoft: ИИ поможет бизнесу сэкономить, но требует доработок

Чат-боты учатся признавать свои ошибки и запрашивать помощь
Генеративные ИИ-инструменты обещают значительную экономию времени и средств для компаний, однако, по словам вице-президента Microsoft Вика Сингха, модели должны научиться признавать, когда они не знают, что делать или ответить.
Microsoft: ИИ поможет бизнесу сэкономить, но требует доработок

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Сингх отметил, что текущие ИИ-программы, такие как Microsoft Copilot, часто «галлюцинируют» и придумывают ответы, что является серьезной проблемой для корпоративных клиентов. Несмотря на это, даже если модель придется обращаться за помощью к человеку в 50% случаев, она все равно позволит сэкономить значительные суммы.

Одним из ключевых направлений развития Microsoft Copilot является интеграция с корпоративным ПО и повышение автономности системы. Это поможет автоматизировать рутинные задачи, такие как отправка писем клиентам, освобождая время для более важных дел.

По мнению Сингха, сейчас ИИ-технологии находятся на начальной стадии развития, и их основной задачей является повышение производительности, что в перспективе принесет значительные выгоды.