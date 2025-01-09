Microsoft инвестирует $ 3 млрд в развитие ИИ и облачных технологий в Индии

Опубликовано 09 января 2025, 14:151 мин.
Microsoft инвестирует $ 3 млрд в развитие ИИ и облачных технологий в ИндииКомпания планирует обучить 10 миллионов человек и развивать стартапы
Microsoft сообщила о планах инвестировать $ 3 миллиарда в расширение своих услуг по искусственному интеллекту (ИИ) и облачным технологиям в Индии. Компания, которая уже более 20 лет работает на индийском рынке, также намерена обучить дополнительные 10 миллионов человек в стране, сообщил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на мероприятии в Бангалоре.
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Индия становится важным рынком для американских технологических гигантов, таких как Microsoft и Amazon, которые вкладывают миллиарды долларов в развитие своих операций в Южной Азии. Это вызвало усиливающуюся конкуренцию за внимание местных бизнесов. В 2023 году Amazon объявила о планах инвестировать $ 12,7 миллиарда в индийский бизнес до 2030 года.
Microsoft является одним из лидеров на индийском рынке облачных и ИТ-услуг. Компания уже работает с тремя центрами обработки данных в Индии и в следующем году планирует открыть четвертый. Инвестиции будут направлены на создание масштабируемой экосистемы для стартапов и исследовательских организаций, работающих в области ИИ.