Microsoft инвестирует $ 3 млрд в развитие ИИ и облачных технологий в Индии

Индия становится важным рынком для американских технологических гигантов, таких как Microsoft и Amazon, которые вкладывают миллиарды долларов в развитие своих операций в Южной Азии. Это вызвало усиливающуюся конкуренцию за внимание местных бизнесов. В 2023 году Amazon объявила о планах инвестировать $ 12,7 миллиарда в индийский бизнес до 2030 года.

Microsoft является одним из лидеров на индийском рынке облачных и ИТ-услуг. Компания уже работает с тремя центрами обработки данных в Индии и в следующем году планирует открыть четвертый. Инвестиции будут направлены на создание масштабируемой экосистемы для стартапов и исследовательских организаций, работающих в области ИИ.