Microsoft избежала штрафа ЕС за связывание Teams с Office

В рамках соглашения Microsoft обязалась предоставить версии Office без Teams по сниженной цене и дать возможность клиентам с долгосрочными лицензиями перейти на такие версии. Компания также согласилась обеспечить совместимость ключевых функций Teams с конкурентными решениями и упростить перенос данных, чтобы пользователи могли без проблем перейти на другие платформы.

Большинство обязательств Microsoft будут действовать семь лет, а меры по совместимости и переносимости данных — десять лет. Компания уже начала разделение Teams и Office в Европе в 2023 году и в прошлом году выделила Teams как отдельное приложение по всему миру.