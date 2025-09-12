Microsoft избежала штрафа ЕС за связывание Teams с Office

Опубликовано 12 сентября 2025, 21:451 мин.
Microsoft избежала штрафа ЕС за связывание Teams с OfficeSlack добилась пересмотра условий использования Teams
Microsoft удалось избежать штрафа Европейской комиссии после разбирательства по антимонопольному делу. Поводом стала жалоба компании Slack, поданная в июле 2020 года, о связывании Microsoft Teams с подписками Office 365 и Microsoft 365. Европейские регуляторы приняли обязательства Microsoft по устранению проблем конкуренции в этом сегменте.
В рамках соглашения Microsoft обязалась предоставить версии Office без Teams по сниженной цене и дать возможность клиентам с долгосрочными лицензиями перейти на такие версии. Компания также согласилась обеспечить совместимость ключевых функций Teams с конкурентными решениями и упростить перенос данных, чтобы пользователи могли без проблем перейти на другие платформы.
Большинство обязательств Microsoft будут действовать семь лет, а меры по совместимости и переносимости данных — десять лет. Компания уже начала разделение Teams и Office в Европе в 2023 году и в прошлом году выделила Teams как отдельное приложение по всему миру.