Microsoft избежит антимонопольного расследования во Франции

Qwant подал жалобу в начале года, заявив, что американская компания ограничивает возможности для развития конкурентов в сфере интернет-поиска. В частности, французская компания утверждала, что Microsoft навязывает эксклюзивные условия при показе результатов и размещении рекламы, а также использует преимущества своей платформы в ущерб партнерам.

Поисковик Qwant ранее использовал технологию Bing для формирования поисковой выдачи и новостных блоков. После закрытого заседания в июне следователи антимонопольного ведомства рекомендовали отклонить запрос на проведение расследования. По данным источников, официальное решение может быть опубликовано в течение ближайших двух недель.