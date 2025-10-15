Microsoft избежит антимонопольного расследования во Франции

Опубликовано 15 октября 2025, 22:531 мин.
Microsoft избежит антимонопольного расследования во ФранцииЖалобу поисковика Qwant могут отклонить без рассмотрения
Американская корпорация Microsoft, по данным СМИ, может избежать антимонопольного расследования во Франции. Французский регулятор, как ожидается, отклонит жалобу местного поисковика Qwant, который обвинял Microsoft в нарушении принципов конкуренции.
© Ferra.ru
Qwant подал жалобу в начале года, заявив, что американская компания ограничивает возможности для развития конкурентов в сфере интернет-поиска. В частности, французская компания утверждала, что Microsoft навязывает эксклюзивные условия при показе результатов и размещении рекламы, а также использует преимущества своей платформы в ущерб партнерам.
Поисковик Qwant ранее использовал технологию Bing для формирования поисковой выдачи и новостных блоков. После закрытого заседания в июне следователи антимонопольного ведомства рекомендовали отклонить запрос на проведение расследования. По данным источников, официальное решение может быть опубликовано в течение ближайших двух недель.