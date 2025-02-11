Microsoft изменит цены на Office и Teams, чтобы избежать штрафа ЕС

Разбирательство началось еще в 2019 году, когда компания Slack, принадлежащая Salesforce, подала жалобу в Еврокомиссию. По ее мнению, Microsoft незаконно связала Teams с Office, что ограничило конкуренцию. В 2023 году аналогичную жалобу подала немецкая компания alfaview.

Teams был добавлен в Office 365 бесплатно в 2017 году и в итоге заменил Skype for Business. Его популярность выросла в пандемию благодаря функции видеозвонков. В 2023 году Microsoft уже предприняла шаги по разделению продуктов: Office без Teams стал дешевле на 2 евро, а отдельная подписка на Teams стоит 5 евро в месяц.

Теперь Microsoft предлагает не только скорректировать цены, но и улучшить условия совместимости своих сервисов с конкурентными продуктами. Еврокомиссия уже направила запросы компаниям, чтобы оценить эти изменения, прежде чем принять окончательное решение.