Microsoft изобрела рюкзак со встроенным ИИ

Компания подала заявку на соответствующий патент ещё в мае 2023 года, и недавно она была одобрена Управлением по патентам и товарным знакам США.

Этот рюкзак не просто модный аксессуар. Он оснащён камерой, микрофоном, динамиком и сетевым интерфейсом. Рюкзак может распознавать объекты в окружающей среде, выполнять контекстные задачи, получать информацию из облака и взаимодействовать с другими устройствами.