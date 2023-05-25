Microsoft: хакеры из Китая поразили ключевые базы США

Эксперты говорят, что это одна из самых крупных известных кибершпионских кампаний против США в истории. Базы и порты Гуама, ставшие жертвами атак, играют ключевую роль в любом ответе Запада на конфликт в Азии.

В Microsoft, где и обнаружили вмешательство, говорят, что вредонос был установлен для шпионажа и срыва «инфраструктуры связи между США и Азией во время будущих кризисов». Целью было сохранить доступ к критическим системам как можно дольше.

При этом известно, что атаку осуществляла китайская государственная кибергруппировка «Volt Typhoon».

Эксперты выразили значительную озабоченность тем, предвестником чего может быть данная атака. При этом анализ Microsoft атаки не обнаружил доказательств того, что китайские хакеры использовали свой доступ к системам Гуама для каких-либо наступательных атак.