ferra.ru
Наука и технологии
Сегодня в 13:26

Microsoft купила издателя Doom и Fallout

За 7, 5 млрд долларов
Напомним, что вчера мы писали о том, что Microsoft разрешили купить издателя игр ZeniMax Media - материнской компании Doom и студии Fallout Bethesda Softworks. Сейчас же стало известно о том, что американская корпорация официально завершила эту сделку.

Сообщается, что сумма покупки составила 7,5 млрд долларов. Таким образом количество игровых студий Xbox выросло до 23. Для сравнения, Sony владеет лишь 13. Сделка касается суб-студии Bethesda, а именно Wolfenstein (MachineGames), Dishonored (Arkane), Doom (id Software) и The Evil Within (Tango Gameworks). По словам представителей Microsoft, Bethesda продолжит работать в качестве самостоятельного бизнеса внутри корпорации под управление нынешнего руководства.

”После добавления в обойму творческих команд Bethesda геймеры должны быть уверены, что консоли Xbox, ПК и Game Pass станут лучшим местом для знакомства с новыми играми Bethesda, включая некоторые новые игры в будущем, которые будут эксклюзивными для игроков Xbox и ПК”, - поделился глава Xbox Фил Спеснер.

Автор: Лилик Ми