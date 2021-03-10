Microsoft купила издателя Doom и Fallout

Сообщается, что сумма покупки составила 7,5 млрд долларов. Таким образом количество игровых студий Xbox выросло до 23. Для сравнения, Sony владеет лишь 13. Сделка касается суб-студии Bethesda, а именно Wolfenstein (MachineGames), Dishonored (Arkane), Doom (id Software) и The Evil Within (Tango Gameworks). По словам представителей Microsoft, Bethesda продолжит работать в качестве самостоятельного бизнеса внутри корпорации под управление нынешнего руководства.

”После добавления в обойму творческих команд Bethesda геймеры должны быть уверены, что консоли Xbox, ПК и Game Pass станут лучшим местом для знакомства с новыми играми Bethesda, включая некоторые новые игры в будущем, которые будут эксклюзивными для игроков Xbox и ПК”, - поделился глава Xbox Фил Спеснер.