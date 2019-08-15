Microsoft легализовала прослушку своих пользователей

Факт прослушки своих пользователей при схожих сценариях уже признали такие компании, как Facebook, Amazon, Apple и Google. Microsoft, в свою очередь, тоже не стала ходить вокруг, да около и просто-напросто обновила пользовательское соглашение, чтобы люди, пользующиеся продуктами компании, были в курсе того, что их разговоры могут быть записаны, прослушаны и проанализированы. Но представитель компании при этом сделал акцент на том, что Microsoft в первую очередь намерена таким образом улучшить предоставляемые услуги.

Напомним, что прежде в политике конфиденциальности, с которым соглашается каждый пользователь, решивший воспользоваться продуктом Microsoft, отсутствовал пункт, в котором говорилось о праве сотрудников технологического гиганта прослушивать записи разговоров пользователей. Теперь же ”обработка личных данных производится как автоматически, так и вручную (сотрудниками компании)”.

UPD: Мы получили официальный комментарий российского представительства Microsoft по данной ситуации.

"Microsoft собирает голосовые данные для того, чтобы обеспечивать и улучшать работу голосовых сервисов, таких как, к примеру, поиск, распознавание голосовых команд, транскрибация и перевод речи. Microsoft всегда запрашивает разрешение, прежде чем начать сбор и использование данных. В некоторых случаях для помощи в улучшении работы наших голосовых сервисов мы привлекаем подрядчиков. При этом мы предпринимаем обязательные действия по де-идентификация данных, заключаем соглашения о неразглашении с этими компаниями и их сотрудниками, чтобы защитить конфиденциальность наших клиентов, и требуем от подрядчиков соответствия высоким стандартам конфиденциальности, установленным европейским законодательством. Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процессов и помочь пользователям делать более осознанный выбор. В связи с возникшей ситуацией мы осознали, что необходимо лучше информировать пользователей о том, что в работе с этой информацией иногда могут быть задействованы люди. Поэтому мы обновили наше положение о конфиденциальности и раздел часто задаваемых вопросов о продуктах. Мы продолжим работать над повышением прозрачности", — сообщила пресс-служба Microsoft.