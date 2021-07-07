Microsoft лишилась многомиллиардного контракта с Минобороны США

Так, сделка, оценённая некогда в 10 млрд долларов, теперь называется американскими военными «не соответствующей» их потребностям. AP News пишет, что на сегодняшний день в планы Пентагона входит заключение нового контракта Joint Warfighter Cloud Capability.

В рамках него будет создаваться новая вариация единой военной машины путём цифровой модернизации всей сферы. И если в 2019 году весь апдейт «отошёл» в руки Microsoft, то теперь редмондцам придётся «поделиться» куском пирога с прочими техногигантами.

Напомним, что пересмотр изначального контракта начался после того, как решение о его заключении оспорила Amazon.