Microsoft лишилась многомиллиардного контракта с Минобороны США

Наука и технологии
Сегодня в 17:36
Microsoft лишилась многомиллиардного контракта с Минобороны СШАИ всё из-за жалоб Amazon
Как стало известно, Microsoft всё же не получит контракт от Минобороны США, который ранее был заключён с IT-компанией.
Так, сделка, оценённая некогда в 10 млрд долларов, теперь называется американскими военными «не соответствующей» их потребностям. AP News пишет, что на сегодняшний день в планы Пентагона входит заключение нового контракта Joint Warfighter Cloud Capability.
В рамках него будет создаваться новая вариация единой военной машины путём цифровой модернизации всей сферы. И если в 2019 году весь апдейт «отошёл» в руки Microsoft, то теперь редмондцам придётся «поделиться» куском пирога с прочими техногигантами.
Напомним, что пересмотр изначального контракта начался после того, как решение о его заключении оспорила Amazon.