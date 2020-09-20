Microsoft может начать размещать новые сервера под водой

Напомним, что еще в 2018 году команда Microsoft Project Natick произвела погружение сразу 864 серверов на глубину 35 метров. Общий объем памяти “подводного объекта” составил порядка 27,6 ПБ (Петабайт), а расположился он в Шотландском море сроком на два года.

И вот, уже в начале сентября 2020 года, компания извлекла подводный контейнер и подняла его на поверхность. Затем специалисты компании произвели осмотр серверов, заключив в конечном итоге, что подобный способ размещения серверов не просто выгоден (из-за отсутствия необходимости поддерживать нужную температуру), а имеет значительно меньше количество отказов при работе. Так, в случае с размещением серверов под водой, поломки возникали в среднем в 8 раз реже, чем в обычных условиях.

По словам представителей компании, Microsoft и вправду может начать размещать новые сервера под водой, в морях и океанах. Но прежде, чем это станет реальным, ее специалистам надо будет решить проблемы, с которыми пришлось столкнуться в рамках проведенного эксперимента.