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Microsoft может начать размещать новые сервера под водой

Что довольно логично, учитывая, сколько приходится тратить энергии на поддержание их температуры на поверхности
Результат двухгодичного эксперимента Microsoft по погружению центра обработки данных под воду показал, что компания и вправду может начать размещать там свои новые сервера.

Напомним, что еще в 2018 году команда Microsoft Project Natick произвела погружение сразу 864 серверов на глубину 35 метров. Общий объем памяти “подводного объекта” составил порядка 27,6 ПБ (Петабайт), а расположился он в Шотландском море сроком на два года.

И вот, уже в начале сентября 2020 года, компания извлекла подводный контейнер и подняла его на поверхность. Затем специалисты компании произвели осмотр серверов, заключив в конечном итоге, что подобный способ размещения серверов не просто выгоден (из-за отсутствия необходимости поддерживать нужную температуру), а имеет значительно меньше количество отказов при работе. Так, в случае с размещением серверов под водой, поломки возникали в среднем в 8 раз реже, чем в обычных условиях.

По словам представителей компании, Microsoft и вправду может начать размещать новые сервера под водой, в морях и океанах. Но прежде, чем это станет реальным, ее специалистам надо будет решить проблемы, с которыми пришлось столкнуться в рамках проведенного эксперимента.

Автор: Лилик Ми