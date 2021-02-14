Microsoft может стать новым владельцем фотохостинга Pinterest

Отметим, что на данный момент рыночная стоимость фотохостинга Pinterest оценивается в практически 53 млрд долларов. Так, если Microsoft решится на сделку, эта покупка станет одной из крупнейших в истории компании.

Напомним, что Microsoft и ранее проявляла интерес к Pinterest. В частности, компания еще в 2020 году внедряла фотохостинг в свой фирменный браузер Edge. В то же время, предполагается, что сейчас не самый выгодный момент для покупки Pinterest, поскольку за время пандемии увеличилось количество пользователей сервиса, что отразилось и на рыночной капитализации компании.