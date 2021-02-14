Наука и технологии
Сегодня в 09:09
Microsoft может стать новым владельцем фотохостинга Pinterest
Однако на данный момент переговоры не начинались
Стало известно, что Microsoft может стать новым владельцем фотохостинга Pinterest. Так, согласно обнародованным изданием Financial Times данным, переговоры еще не начались, однако американская компания заинтересована в покупке.
Отметим, что на данный момент рыночная стоимость фотохостинга Pinterest оценивается в практически 53 млрд долларов. Так, если Microsoft решится на сделку, эта покупка станет одной из крупнейших в истории компании.
Напомним, что Microsoft и ранее проявляла интерес к Pinterest. В частности, компания еще в 2020 году внедряла фотохостинг в свой фирменный браузер Edge. В то же время, предполагается, что сейчас не самый выгодный момент для покупки Pinterest, поскольку за время пандемии увеличилось количество пользователей сервиса, что отразилось и на рыночной капитализации компании.