Наука и технологии
15:13, 18 января 2023
1 мин.

Microsoft может уволить до трети сотрудников из-за ситуации в мире

И начнёт с инженеров

На фоне мировой ситуации компания Microsoft намерена уволить около 5% сотрудников. Прежде всего увольнения коснутся инженерных подразделений.

Microsoft может уволить до трети сотрудников из-за ситуации в мире

Фото: Timesofisrael.com

Учитывая, что в Microsoft работает более 200 тысяч человек, уволят 10-11 тысяч. Но ни точные причины, ни дата объявления этого указа, пока не известны.

При этом источники, близкие к компании, говорят о том, что Microsoft может уволить даже до трети от всего штата.

Источник:Insider
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