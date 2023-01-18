Microsoft может уволить до трети сотрудников из-за ситуации в мире

15:13, 18 января 2023
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Microsoft может уволить до трети сотрудников из-за ситуации в миреИ начнёт с инженеров
На фоне мировой ситуации компания Microsoft намерена уволить около 5% сотрудников. Прежде всего увольнения коснутся инженерных подразделений.
Фото: Timesofisrael.com
Учитывая, что в Microsoft работает более 200 тысяч человек, уволят 10-11 тысяч. Но ни точные причины, ни дата объявления этого указа, пока не известны.
При этом источники, близкие к компании, говорят о том, что Microsoft может уволить даже до трети от всего штата.