Microsoft может «заполучить» OpenAI, не потратив ни цента на выкуп

Microsoft может «заполучить» OpenAI, не потратив ни цента на выкупХитро, очень хитро
В мире технологий и искусственного интеллекта разгорается новый неожиданный поворот событий.
Более 730 сотрудников OpenAI подписали открытое письмо, в котором угрожают покинуть компанию, если совет директоров не уйдет в отставку и не вернет на пост генерального директора Сэма Альтмана и сооснователя Грега Брокмана.
Это произошло после того, как Альтман был уволен советом в пятницу.
После негативной реакции инвесторов, в том числе Microsoft, совет директоров OpenAI, казалось, был готов вернуть Альтмана в компанию. Однако позже совет сообщил сотрудникам, что Альтман все же не вернется.
Следом за этим глава Microsoft Сатья Наделла объявил, что Альтман и Брокман присоединятся к технологическому гиганту, чтобы возглавить новый передовой исследовательский отдел ИИ.
Наделла также предложил места в новом подразделении Microsoft всем сотрудникам OpenAI, желающим перейти.
Таким образом, редмондская корпорация может фактически приобрести OpenAI, не тратя ни цента на выкуп, если большинство сотрудников компании решат перейти в новое подразделение Microsoft.