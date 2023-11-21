Microsoft может «заполучить» OpenAI, не потратив ни цента на выкуп

Более 730 сотрудников OpenAI подписали открытое письмо, в котором угрожают покинуть компанию, если совет директоров не уйдет в отставку и не вернет на пост генерального директора Сэма Альтмана и сооснователя Грега Брокмана.

Это произошло после того, как Альтман был уволен советом в пятницу.

После негативной реакции инвесторов, в том числе Microsoft, совет директоров OpenAI, казалось, был готов вернуть Альтмана в компанию. Однако позже совет сообщил сотрудникам, что Альтман все же не вернется.

Следом за этим глава Microsoft Сатья Наделла объявил, что Альтман и Брокман присоединятся к технологическому гиганту, чтобы возглавить новый передовой исследовательский отдел ИИ.

Наделла также предложил места в новом подразделении Microsoft всем сотрудникам OpenAI, желающим перейти.

Таким образом, редмондская корпорация может фактически приобрести OpenAI, не тратя ни цента на выкуп, если большинство сотрудников компании решат перейти в новое подразделение Microsoft.