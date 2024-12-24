Microsoft начал поиск альтернативы OpenAI для 365 Copilot

Первоначально 365 Copilot, представленный в марте 2023 года, был основан на модели GPT-4 от OpenAI. Однако высокая стоимость и скорость обработки для корпоративных пользователей побудили Microsoft искать альтернативные пути. Компания уже начала разрабатывать собственные модели, включая Phi-4, и адаптировать открытые модели, чтобы сделать продукт более быстрым и экономичным.

По словам представителей Microsoft, OpenAI остается ключевым партнером в создании передовых моделей, однако интеграция других решений позволяет лучше адаптировать продукты под разные задачи. Это также может привести к снижению стоимости использования Copilot для клиентов.