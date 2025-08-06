Microsoft начала навязывать Copilot вместо других ИИ при поиске в системе Bing

Баннер гласит: «С лёгкостью задавайте вопросы, создавайте изображения и выполняйте задачи с помощью Copilot, вашего надёжного помощника». На этой странице есть строка поиска, которая ведёт на сайт copilot.microsoft.com. И ссылка на Copilot подаётся как единственная.

Обозреватели отмечают, что для тех, кто не разбирается в технологиях, это может показаться удобным вариантом, и они могут не искать другие ИИ-помощники.

Но продвинутые пользователи или технари, однако, легко найдут ссылки на ChatGPT или Gemini, расположенные чуть ниже, поскольку ответы на запросы в поисковик, конечно выводятся.

Указанные баннеры появляются на Bing.com в любом браузере. Раньше один из них почти полностью закрывал экран. Над баннером есть надпись «продвигается Microsoft», но она едва заметна.

Другие компании, такие как OpenAI или Google, разумеется, не могут продвигать свои ИИ-помощники в поисковике Bing.