Microsoft сворачивает производство своей самой мощной консоли на сегодняшний день

Что интересно, в то же самое время Microsoft все еще планирует заниматься выпуском менее мощной Xbox One S, но снимает с конвеера Xbox One S All-Digital Edition. Подобные действия со стороны компании выглядят немного нелогичными, так как если уж и убирать актуальные консоли перед выходом нового поколения, то все сразу, а не выборочно. Причем, что самое удивительное, Microsoft по какой-то неизвестной причине вообще решили оставить в продаже, по сути, самую “слабую” свою консоль.

Напомним, что производство той же PlayStation 3 было прекращено лишь в мае 2017 года. Это, на минуту, спустя четыре года после того, как Sony запустила в продажу свою более новую консоль PlayStation 4!