Microsoft начала переманивать создателей ChatGPT, пообещав сохранить зарплату на прежнем уровне

Это предложение было сделано в свете недавних событий, связанных с увольнением Сэма Альтмана с поста генерального директора своей же компании.

Кевин Скотт, главный технический директор Microsoft, во вторник заявил, что компания готова предложить сотрудникам OpenAI, которые рассматривают возможность ухода из компании, равноценные условия труда.

«Моим партнерам в OpenAI: мы видели вашу петицию и ценим ваше желание потенциально присоединиться к Сэму Альтману в новой исследовательской лаборатории Microsoft по ИИ», — заявил Скотт в своем сообщении.

Будущее OpenAI остается неопределенным, и пока неясно, где будет работать Альтман. Ранее в понедельник генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что Альтман, Грег Брокман и их коллеги присоединятся к редмондской корпорации в рамках новой исследовательской группы по ИИ.