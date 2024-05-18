Microsoft начала переманивать в США своих китайских разработчиков ИИ

Судя по всему, Microsoft хочет переманить в США и другие западные страны своих сотрудников из Китая; в сосновом это специалисты, работающие в секторе машинного обучения и облачных вычислений в сфере ИИ. На выбор предлагаются США, Австралия, Ирландия и Новая Зеландия.

При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, сотрудники могут остаться в Китае.