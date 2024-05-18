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Наука и технологии
Опубликовано 18 мая 2024, 02:15
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Microsoft начала переманивать в США своих китайских разработчиков ИИ

Но якобы можно остаться
Microsoft разослала 800 сотрудникам в Китае письма с предложением переехать в другие страны. Все, получившие такую корреспонденцию, должны принять решение до конца мая.
Microsoft начала переманивать в США своих китайских разработчиков ИИ
© Mohammad Rahmani / Unsplash

Судя по всему, Microsoft хочет переманить в США и другие западные страны своих сотрудников из Китая; в сосновом это специалисты, работающие в секторе машинного обучения и облачных вычислений в сфере ИИ. На выбор предлагаются США, Австралия, Ирландия и Новая Зеландия.

При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, сотрудники могут остаться в Китае.