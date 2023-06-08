Microsoft начала предлагать внедрение ChatGPT американским госорганам

Для этого специалисты Microsoft развернули поддержку GPT-3 и GPT-4 в облачном сервисе Azure Government. Учитывая уровень мультимодальной GPT-4, это открывает новые возможности для госорганов США, но риски вранья со стороны нейросети никуда не ушли.

Как сообщила Microsoft, ИИ позволит государственным ведомствам генерировать тексты и другой контент любого объёма и сложности, преобразовывать текстовые команды в программный код или составлять саммари (сжатое изложение) объёмных материалов.