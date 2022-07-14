Microsoft начала продавать одежду с обоями Windows XP и логотипом Paint

Сегодня в 19:27
1 мин.
Microsoft начала продавать одежду с обоями Windows XP и логотипом PaintНечто подобное делала Apple ещё в 80-х
В 1986 году Apple выпустила линейку собственной одежды. Сделана она была в стилистике товаров бренда того времени.
По всей видимости, кто-то из Microsoft вспомнил об этом и решил также провернуть подобное. Сообщается, что редмондская компания представила капсульную коллекцию одежды Handwear.
За дизайн мерча отвечал Гэвин Мэтью, при этом в качестве его главного слогана была выбрана фраза It’s in you, not on you («Оно в тебе, не на тебе»).
Купить можно футболки, кепки, а также джинсовые куртки. На чём-то изображены обои с Windows XP, а что-то украшает логотип Paint версии Windows 95:
Цена тоже разная: от 45 долларов за кепку до 150 долларов за брюки-шорты.
Купить предметы коллекции можно на сайте Xbox Gear Shop.