Microsoft начала продавать одежду с обоями Windows XP и логотипом Paint

По всей видимости, кто-то из Microsoft вспомнил об этом и решил также провернуть подобное. Сообщается, что редмондская компания представила капсульную коллекцию одежды Handwear.

За дизайн мерча отвечал Гэвин Мэтью, при этом в качестве его главного слогана была выбрана фраза It’s in you, not on you («Оно в тебе, не на тебе»).

Купить можно футболки, кепки, а также джинсовые куртки. На чём-то изображены обои с Windows XP, а что-то украшает логотип Paint версии Windows 95: