Microsoft начала судиться из-за обвинений в завышении цен для конкурентов

Юрист Мария Луиза Стаси, представляющая истцов, утверждает, что Microsoft искусственно завышает цены на лицензии для тех, кто не пользуется ее собственным сервисом Azure. По ее словам, это делает Azure более дешевым вариантом по сравнению с конкурентами. Также адвокат заявляет, что компания ухудшает работу Windows Server на сторонних платформах, что является частью стратегии злоупотребления своим доминирующим положением.

Microsoft настаивает, что иск не содержит четкой методологии расчета предполагаемых убытков, и требует его отклонения. Компания защищает свою бизнес-модель, утверждая, что использование Windows Server как для Azure, так и для лицензирования конкурентам может в итоге приносить пользу рынку.