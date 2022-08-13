Microsoft начала увольнять подрядчиков без оплаты труда

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Microsoft начала увольнять подрядчиков без оплаты трудаПланирует уволить и штатных сотрудников
Microsoft начала массово увольнять внештатных подрядчиков, нанятых при посредничестве сторонних агентств. Компания часто пользуется услугами подрядчиков, но сейчас принято решение расторгнуть со всеми договор.
Причины увольнений неизвестны. Отмечается, что срок действия договора подряда истёк 12 августа, и Microsoft решила его не продлевать.
Поскольку внештатные сотрудники не имеют права на социальные гарантии и льготы, то их уволят без выходного пособия, т.е. просто без оплаты труда. Но агентства, которые их нанимали, выплатят пособия за неиспользованный отпуск.
При этом Microsoft планирует уволить и 1800 штатных сотрудников, а набор новых решено замедлить.