Microsoft начала увольнять подрядчиков без оплаты труда

Причины увольнений неизвестны. Отмечается, что срок действия договора подряда истёк 12 августа, и Microsoft решила его не продлевать.

Поскольку внештатные сотрудники не имеют права на социальные гарантии и льготы, то их уволят без выходного пособия, т.е. просто без оплаты труда. Но агентства, которые их нанимали, выплатят пособия за неиспользованный отпуск.

При этом Microsoft планирует уволить и 1800 штатных сотрудников, а набор новых решено замедлить.