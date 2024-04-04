Microsoft наконец-то сделала квантовые компьютеры полезными

Квантовые компьютеры обещают молниеносные вычисления, пока недоступные классическим машинам.

Благодаря работе на «квантовом» уровне, они справятся с невероятно сложными задачами. Однако, до сих пор главной проблемой была нестабильность и высокий уровень ошибок «кьюбитов» — основных единиц информации в квантовых системах.

Но Microsoft и Quantinuum нашли решение. Их совместный проект позволил объединить физические кьюбиты в виртуальные, что радикально снизило количество ошибок и обеспечило беспрецедентную точность.

Microsoft смогла провести более 14 000 вычислений без единой ошибки – это в 800 раз лучше, чем при работе непосредственно с физическими кьюбитами.

По мнению экспертов редмондской компании, этот прорыв выводит квантовые вычисления на новый уровень. Раньше они считались экспериментальными, но теперь компьютеры стали достаточно надежны для практического применения.