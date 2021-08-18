Microsoft намекнула на разработку полноразмерного холодильника в форме Xbox Series X

Теперь же в Twitter-аккаунте представителя Xbox Games Аарона Гринберга появился пост с фотографией, на которой он стоит около полноразмерного холодильника с дизайном игровой приставки текущего поколения. К ней также шла приписка, мол «проводим кое-какое исследование с мини-холодильником Xbox Series X».

В сети тут же появились слухи о том, что Microsoft таким образом тизерит скорый анонс ещё одной модели «коробки для охлаждения». Только на этот раз речь будет идти об устройстве размером с человека — такие компания дарила блогерам и знаменитостям в рамках промо-кампании перед запуском Xbox Series X в 2020 году.