Microsoft намекнула на выход Windows 11 в новом видео

Теперь же свою лепту в обсуждение этой темы внёс сам IT-гигант. На официальном YouTube-канале Windows появилось видео, в котором звуки из разных версий операционной системы собраны в один микс.

Но самое интересное во всём этом — это длина ролика. Он длится заветные 11 минут. Ни секундой больше, ни секундой меньше.