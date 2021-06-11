Наука и технологии
Сегодня в 10:01

Microsoft намекнула на выход Windows 11 в новом видео

Внезапно, редмондцы умеют заинтриговать
Уже 24 июня Microsoft проведёт свежую презентацию. И хоть официально не было заявлено о том, что именно нас ждёт на ней, в сети уже которую неделю ходят слухи об анонсе следующей версии Windows — Windows 11.

Теперь же свою лепту в обсуждение этой темы внёс сам IT-гигант. На официальном YouTube-канале Windows появилось видео, в котором звуки из разных версий операционной системы собраны в один микс.

Но самое интересное во всём этом — это длина ролика. Он длится заветные 11 минут. Ни секундой больше, ни секундой меньше.

Тот самый постер-приглашение на презентацию с тенью в форме 11

Что интересно, ранее уже были схожие активности со стороны Microsoft, указывающие на то, что нас ждёт именно Windows 11. Так, например, в официальном приглашении на мероприятие логотип системы отбрасывает тень, напоминающую цифру 11. Вместе с тем чуть ранее глава компании заявлял, что нас ждёт анонс «Windows нового поколения».