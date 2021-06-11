Microsoft намекнула на выход Windows 11 в новом видео

Наука и технологии
Сегодня в 10:01
Microsoft намекнула на выход Windows 11 в новом видеоВнезапно, редмондцы умеют заинтриговать
Уже 24 июня Microsoft проведёт свежую презентацию. И хоть официально не было заявлено о том, что именно нас ждёт на ней, в сети уже которую неделю ходят слухи об анонсе следующей версии Windows — Windows 11.
Теперь же свою лепту в обсуждение этой темы внёс сам IT-гигант. На официальном YouTube-канале Windows появилось видео, в котором звуки из разных версий операционной системы собраны в один микс.
Но самое интересное во всём этом — это длина ролика. Он длится заветные 11 минут. Ни секундой больше, ни секундой меньше.
Что интересно, ранее уже были схожие активности со стороны Microsoft, указывающие на то, что нас ждёт именно Windows 11. Так, например, в официальном приглашении на мероприятие логотип системы отбрасывает тень, напоминающую цифру 11. Вместе с тем чуть ранее глава компании заявлял, что нас ждёт анонс «Windows нового поколения».