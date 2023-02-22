Наука и технологии
11:32, 22 февраля 2023
1 мин.

Microsoft нашла новый способ помешать вам перейти на Chrome вместо стандартного Edge

Спасибо хоть не запрещает напрямую

Не первый год Microsoft пытается переманить пользователей Google Chrome. В результате компанию частенько критикуют за использование агрессивных и враждебных методов.

Microsoft нашла новый способ помешать вам перейти на Chrome вместо стандартного Edge

Фото: Daily Express

Вот и сейчас, если пользователь попытается скачать Google Chrome с помощью Edge Canary, он встретится сразу с двумя рекламными баннерами.

Первый, маленький, появляется на экране при загрузке сайта Chrome. А вот второй, более крупный, вылазит уже при старте загрузки браузера Google. В нём Microsoft сообщает, что Edge использует ту же технологию, что и Chrome.

Microsoft нашла новый способ помешать вам перейти на Chrome вместо стандартного Edge

Neowin

Справедливости ради, стоит отметить, что Google также рекламирует свой браузер Chrome, но только на сайтах компании. Её баннеры не появляется на сайтах конкурентов и пользователей не принуждают использовать Chrome или сервисы Google.

Источник:Neowin
Теги:
#Microsoft
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#Microsoft Edge
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#Chrome
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