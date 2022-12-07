Microsoft нашла способ сломать доминирование Google и Apple в интернет-поиске на смартфонах

По данным инсайдеров, разработчики Windows рассматривают возможность создания собственного «суперприложения». Оно, якобы, должно помочь компании «пошатнуть доминирующее положение Google и Apple на рынке мобильного поиска».

Источники также сообщают, что «суперприложение» Microsoft будет вдохновляться китайским WeChat — универсальной платформой, которая объединяет в себе огромное количество популярных сервисов. Это значит, что новинка от Microsoft также будет способна заменить целый набор сервисов.

На данный момент нет точной информации, как скоро корпорация представит подобный проект миру. Но с каждым годом его «уместность» становится всё более призрачной.