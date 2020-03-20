Microsoft научилась убирать посторонние звуки вокруг во время видеосвязи

Для демонстрации же возможностей новой технологии менеджер по продуктам в отделе коммуникаций Microsoft Роберт Айхнер сделал следующее: он, во время разговора с журналистами, держал в руках пакет с чипсами, шуршал ими, но при этом новая разработка успешно заглушила посторонний звук во время его монолога.