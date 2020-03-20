Наука и технологии
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Microsoft научилась убирать посторонние звуки вокруг во время видеосвязи
Выглядит это все как “привет” из будущего
Наличие посторонних шумов вокруг во время видеосвязи — большая проблема, с которой каждый справляется по-своему. Но сейчас, судя по всему, создан уникальный способ разобраться с этим “недугом” — Microsoft научилась убирать посторонние звуки вокруг при помощи собственных технологий.
Правда, важно понимать, что новая разработка будет работать лишь в собственном сервисе Microsoft под названием Teams — именно там нейросеть будет различать ваш голос и отфильтрует любые другие звуки во время видеочата.
Как убрать шум пакета во время видеосвязи
Для демонстрации же возможностей новой технологии менеджер по продуктам в отделе коммуникаций Microsoft Роберт Айхнер сделал следующее: он, во время разговора с журналистами, держал в руках пакет с чипсами, шуршал ими, но при этом новая разработка успешно заглушила посторонний звук во время его монолога.