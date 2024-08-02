Microsoft назвала OpenAI «конкурентом» в ИИ, несмотря на крупную долю в компании

Microsoft назвала OpenAI «конкурентом» в ИИ, несмотря на крупную долю в компанииНо это не так уж и драматично
Напомним, что ранее редмондцы вложили $13 млрд в OpenAI. При этом создатели Windows также являются эксклюзивным облачным провайдером для стартапа.
В ежегодном отчете Microsoft 10-K OpenAI впервые упомянута как конкурент наряду с Anthropic и Amazon. Также OpenAI рассматривается как конкурент в поисковых технологиях благодаря недавно анонсированной функции SearchGPT.
Это заявление может быть связано с антимонопольными расследованиями, включая расследование FTC, касающееся инвестиций облачных провайдеров в ИИ-стартапы.
Microsoft недавно отказалась от своего места наблюдателя в совете директоров OpenAI после того, как прошлой осенью совет временно уволил CEO Сэма Альтмана.
Хотя такие заявления часто являются предосторожностями для инвесторов, в Кремниевой долине партнеры и конкуренты не исключают друг друга. Например, в 2000 году Yahoo сотрудничала с Google, пока Google не стала доминирующим поисковиком.