Наука и технологии
07:08, 29 сентября 2023
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Microsoft назвала свой поисковик Bing «разменной монетой» в переговорах Apple с Google

Звучит грустно

Microsoft долгое время пыталась заменить Google на Bing в качестве стандартной поисковой системы на iPhone.

Однако, по словам Михаила Парахина, руководителя отдела рекламы и веб-сервисов Microsoft, Apple никогда серьёзно не рассматривала эту возможность.

Вместо этого корпорация использовала Bing как инструмент торговли с Google для получения лучших комиссионных сделок.

Apple сотрудничает с Google, используя его как основной поисковик в браузере Safari, с 2003 года. Взамен купертиновцы получают часть доходов от рекламы.

Согласно Министерству юстиции США, такие сделки позволили Google усилить своё монопольное положение на рынке интернет-поиска.

Парахин, который перешёл в Microsoft из Яндекса в 2019 году, утверждает, что встречи с Apple в 2021 году по вопросу перехода на Bing не привели к результатам. По его словам, Bing всегда был для Apple лишь «разменной монетой» в переговорах с Google.

Источник:Bloomberg
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