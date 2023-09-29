Microsoft назвала свой поисковик Bing «разменной монетой» в переговорах Apple с Google

Однако, по словам Михаила Парахина, руководителя отдела рекламы и веб-сервисов Microsoft, Apple никогда серьёзно не рассматривала эту возможность.

Вместо этого корпорация использовала Bing как инструмент торговли с Google для получения лучших комиссионных сделок.

Apple сотрудничает с Google, используя его как основной поисковик в браузере Safari, с 2003 года. Взамен купертиновцы получают часть доходов от рекламы.

Согласно Министерству юстиции США, такие сделки позволили Google усилить своё монопольное положение на рынке интернет-поиска.

Парахин, который перешёл в Microsoft из Яндекса в 2019 году, утверждает, что встречи с Apple в 2021 году по вопросу перехода на Bing не привели к результатам. По его словам, Bing всегда был для Apple лишь «разменной монетой» в переговорах с Google.