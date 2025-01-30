Microsoft не хватило дата-центров для ростаа облачного бизнеса

В прошлом году Microsoft стала лидером в гонке за ИИ благодаря партнерству с OpenAI. Однако уже два квартала подряд рост Azure замедляется, и компания рассчитывает на улучшение ситуации только к третьему кварталу. По данным Visible Alpha, вторая четверть года принесет рост на 31,8% — ниже, чем 33% в предыдущие три месяца.

Акции Microsoft в 2024 году уступали конкурентам, а на этой неделе резко упали на фоне новостей о китайском DeepSeek. Этот стартап представил экономичный ИИ, работающий на менее мощных чипах, что усилило сомнения в доминировании США в этой сфере.

Дополнительным фактором давления стал рост доллара — за последние три месяца 2024 года его курс укрепился на 8%, что негативно влияет на выручку компаний с глобальным бизнесом, таких как Microsoft.

Несмотря на сотрудничество OpenAI с Oracle по строительству дата-центров, Microsoft остается ключевым поставщиком облачных услуг для OpenAI. Это означает, что с ростом бизнеса OpenAI компания продолжит платить за сервисы Azure, что может поддержать Microsoft.

На Уолл-стрит ожидают, что в третьем квартале рост Azure составит 33%. В целом облачное подразделение Microsoft должно показать увеличение доходов на 19,7% во втором квартале. Однако инвесторы все чаще задаются вопросом, насколько оправданы огромные расходы на ИИ и когда они начнут приносить ощутимую прибыль.